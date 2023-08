Intuitive Surgical: Bankanalysten sehen ein Kursziel von 338,62 EUR (+18,88%)

Gestern hatte Intuitive Surgical an der Börse einen Rückgang von -0,28% zu verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +8,36%. Die Stimmung am Markt ist somit grundsätzlich optimistisch. Doch wie bewerten Bankanalysten die Aktie?

Das mittelfristige Kursziel für Intuitive Surgical liegt bei 338,62 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +18,88% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während 11 Experten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und weitere sechs als “Kauf”, halten sich elf mit einer neutralen Bewertung zurück und nur einer rät zum Verkauf.

Damit bleibt der Anteil der Analysten, die optimistisch sind (58,62%), weiterhin hoch. Das Guru-Rating befindet sich aktuell auf dem gleichen Niveau wie zuvor bei “Guru-Rating...