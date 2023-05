Intuitive Surgical: Bankanalysten erwarten Kursanstieg auf 279,28 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical wird nach Ansicht der Analysten aktuell nicht korrekt bewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 279,28 EUR, was einem Potenzial von +2,02% entspricht.

• Intuitive Surgical gab am 04.05.2023 um -1,14% nach

• Das wahre Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 279,28 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Intuitive Surgical an Wert und schloss mit einem Minus von -1,14% ab.

In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein kleiner Anstieg von +0,19%, was darauf hindeutet,

dass der Markt momentan eher pessimistisch eingestellt ist.

Aktuell sehen die Bankanalysten das mittelfristige Ziel für die Aktie bei 279,28 EUR.

Wenn sie damit Recht behalten sollten,

hätten Investoren noch ein Potenzial auf eine Wertsteigerung in...