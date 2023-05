Intuitive Surgical: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 286,65 EUR

Mit einem Plus von +0,45% konnte Intuitive Surgical am gestrigen Handelstag punkten und im vergangenen Monat eine positive Kursentwicklung von +2,21% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist folglich optimistisch.

Laut Expertenmeinung hat die Aktie jedoch noch mehr Potenzial. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 286,65 EUR – ein Anstieg von satten -1,55%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht.

Insgesamt bewerten neun Bankanalysten die Aktie als “starker Kauf”, sechs weitere als “Kauf”. Zehn Experten haben das Rating “halten” vergeben und lediglich einer spricht sich für einen Verkauf aus. Insgesamt liegt der Anteil der optimistischen Analysten bei hohen +57,69%.

Abschließend lässt sich sagen, dass auch der erfahrene Trend-Indikator “Guru-Rating” mit 3,88 weiterhin positiv...