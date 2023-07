Intuitive Surgical: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 282,93 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical ist nach Ansicht von Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 282,93 EUR und bietet somit ein Potenzial von -8,70%.

• Am 11.07.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,16%

• Das Guru-Rating beträgt nun 3,88

• Von insgesamt 26 Analysten bewerten 15 die Aktie positiv

Trotz eines leichten Rückgangs um -0,16% am gestrigen Handelstag verzeichnete Intuitive Surgical in der letzten Woche einen Anstieg um +1,75%. Der Markt scheint also optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein Kurspotenzial von fast neun Prozent. Während einige Experten das Bewertungsniveau als angemessen empfinden, gehen andere davon aus, dass es noch Luft nach oben gibt.

Das “Guru-Rating” für Intuitive Surgical wurde kürzlich auf einen Wert von 3,88 angehoben und bestätigt damit den positiven...