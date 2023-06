Intuitive Surgical: Analysten sehen falsche Bewertung - Kursziel von 283,49 EUR

Am gestrigen Tag stieg die Aktie von Intuitive Surgical um +0,33%, was zu einem positiven Trend in den letzten fünf Handelstagen mit einem Gesamtwachstum von +5,01% führte. Dies ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass der Markt optimistischer geworden ist.

Allerdings scheinen einige Bankanalysten eine noch bessere Entwicklung erwartet zu haben. Denn sie sind der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel bei 283,49 EUR liegt und damit um -5,83% vom aktuellen Preis entfernt ist.

Derzeit gibt es neun starke Kaufempfehlungen für die Aktie von Intuitive Surgical und sechs Analysten setzen auf “Kauf” als Rating-Empfehlung. Zehn Experten haben sich neutral positioniert und vergeben ein “Halten”-Rating. Nur einer glaubt an ein Verkaufsrating für die Aktie.

Das Guru-Rating liegt nun bei 3,88 nachdem es vorher bei Guru-Rating...