Intuitive Surgical: Analysten sehen Potenzial von -7,09%

Die Aktie von Intuitive Surgical konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,44% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit eine negative Entwicklung um -0,78%. Der Markt scheint neutral gestimmt zu sein.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung. Sie sehen das mittelfristige Kursziel derzeit bei 290,75 EUR und somit ein Potenzial von -7,09%. Zehn Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und sechs weitere bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (Kauf). Die Bewertungen halten oder verkaufen wurden jeweils zehn beziehungsweise einem Analysten gegeben.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 3,93.