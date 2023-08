Intuitive Surgical: Analysten sehen Potenzial von +21,35% - Kursziel bei 336,45 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Intuitive Surgical an der Börse einen Rückgang um -0,42%. Insgesamt zeigt sich jedoch eine neutrale Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Gewinn von +0,11%.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Intuitive Surgical bei 336,45 EUR. Bei einer aktuellen Bewertung des Unternehmens eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +21,35%. Trotzdem teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen beurteilen 17 Experten die Aktie als stark kaufenswert oder zum Kauf geeignet. Weitere sechs Experten sind optimistisch und empfehlen ebenfalls den Kauf der Aktie. Die restlichen elf Analysten bewerten die Aktie zumindest als “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin...