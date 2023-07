Intuitive Surgical: Analysten sehen Kursziel von 284,48 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical hat gestern einen Rückgang um -1,58% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs jedoch um +1,98%, was auf eine relative Optimismus am Markt hindeutet.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie nicht angemessen bewertet ist und das wahre Kursziel bei 284,48 EUR liegt. Wenn dies zutrifft, würde sich ein Potenzial von -7,84% für Investoren ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 26 Analysten raten neun zu einem Kauf und sechs weiteren zu einem starken Kauf der Aktie. Zehn Experten halten sie neutral und nur einer empfiehlt den Verkauf. Eine positive Gesamtmeinung ergibt sich aus dem Anteil von +57,69% optimistischer Analysten.

Zudem zeigt das Guru-Rating nun eine Bewertung von 3,88 statt früher...