Intuitive Surgical: Analysten sehen Kursziel bei 341,13 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,31% verzeichnen und zeigt sich damit in den vergangenen fünf Handelstagen neutral. Allerdings sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 341,13 EUR liegt – aktuell eine Differenz von +28,41% zum aktuellen Kurs.

• Am 25.08.2023 legte Intuitive Surgical um +0,31% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 341,13 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,93

11 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere sechs Experten haben eine optimistische Einschätzung mit einem Rating von “Kauf”. Eine neutrale Haltung vertreten elf weitere Bankanalytiker (“halten”) und nur ein einziger Experte spricht sich für einen Verkauf aus. Damit überwiegt unter den befragten Fachleuten insgesamt...