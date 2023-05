Intuitive Surgical: Analysten sehen Kurspotential von 0,68% - Kursziel bei 289,35 EUR

In der vergangenen Handelswoche konnte Intuitive Surgical ein Plus von +2,20% verbuchen. Gestern stieg die Aktie um weitere +0,38%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Intuitive Surgical liegt bei 289,35 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +0,68%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Laut aktuellen Analysen empfehlen 57,69% der Experten den Kauf der Aktie. Sechs Analysten sind ebenfalls optimistisch eingestellt und geben ein “Kauf”-Rating ab. Zehn Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Nur einer sagt aktuell noch “verkaufen”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88.