Intuitive Surgical: Analysten prognostizieren Kursanstieg um 5,50% auf 296,10 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical verzeichnete am gestrigen Tag einen Rückgang von -0,63%, was die negative Tendenz der letzten fünf Handelstage fortsetzt und zu einem Verlust von insgesamt -4,65% führt. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell eher pessimistisch.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und sehen ein Kursziel bei 296,10 EUR für das Unternehmen. Dies entspricht einem Potential von +5,50%. Von den insgesamt 37 analysierenden Fachleuten empfehlen 16 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Weitere sechs Experten bewerten sie positiv mit “halten”. Lediglich einer rät zum Verkauf.

Infolgedessen liegt der Anteil der optimistischen Analysten bei +59,26%. Ebenfalls erwähnenswert ist das unveränderte Guru-Rating für Intuitive Surgical in Höhe von 3,93.