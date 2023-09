Intuitive Surgical: Analyse von Analysten bestätigt Potential - Kursziel bei 345,93 EUR

Die Intuitive Surgical Aktie zeigt in den vergangenen Tagen eine relative Neutralität am Markt. Die Ergebnisse der letzten Handelswoche ergeben einen Anstieg von +0,45%. Doch was sagen die Bankanalysten über das Potenzial der Aktie?

Das mittelfristige Kursziel von Intuitive Surgical liegt aktuell bei 345,93 EUR und somit um +25,59% höher als der gegenwärtige Kurs. Allerdings sind nicht alle Analysten gleicher Meinung bezüglich dieser Einschätzung.

11 Experten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere sechs bewerten sie mit “Kaufen”. Eine neutrale Position nehmen elf weitere ein und nur einer empfiehlt einen Verkauf – insgesamt zeigt sich also eine positive Stimmungslage.

Das sogenannte Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93.