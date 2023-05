Intuitive Surgical: Aktuelle Analyse ergibt Kursziel von 278,88 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical wird laut Experten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 278,88 EUR, was einem Potenzial von +0,72% entspricht.

• Intuitve Surgical stieg am 05.05.2023 um +0,66%

• Guru-Rating bleibt bei 3,88

• Von insgesamt 26 Analysten empfehlen 15 die Aktie zu kaufen oder halten

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Intuitive Surgical ein Plus von +0,66% hin und konnte in den vergangenen fünf Handelstagen sogar um +0,61% zulegen. Der Markt zeigt sich aktuell optimistisch für das US-amerikanische Unternehmen.

Obwohl nicht alle Analysten eine positive Entwicklung erwartet hatten und einige Zweifel haben blieben Investoren aufgrund des hohen mittelfristigen Kurspotenzials dennoch interessiert an dem Wertpapier.

Von insgesamt 26 befragten Bankanalysten empfehlen mehr als die...