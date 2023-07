Intuitive Surgical: Aktie wird unterschätzt - Kursziel 293,30 EUR

Die Intuitive Surgical-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 293,30 EUR und somit um -3,07% höher als der aktuelle Wert.

• Am 21.07.2023 fiel die Aktie von Intuitive Surgical um -3,16%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,93

• Positives Urteil von insgesamt +59,26% der Analysten

Das letzte Handelsjahr war für Investoren nicht einfach und auch in den letzten fünf Tagen mussten diese Verluste hinnehmen (-4,86%). In dieser Zeit verlor die Intuitive Surgical-Aktie am gestrigen Tag allein schon -3.16%. Die Stimmung am Markt scheint daher pessimistisch zu sein.

Trotzdem zeigen sich Bankanalysten optimistischer: Sie sehen das mittelfristige Kursziel bei einer Erhöhung auf 293,30 EUR (+0%, aber immerhin). Für Anleger ergibt sich daraus ein Risiko von nur noch -3,07%. Allerdings teilen nicht alle...