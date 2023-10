Intuitive Surgical: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 349,13 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 349,13 EUR und bietet somit ein Potenzial von +25,09%.

• Am 09.10.2023 schloss die Intuitive Surgical-Aktie mit einem Minus von -0,42%

• In den letzten fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +2,22%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93

Insgesamt sind elf Analysten stark kaufend für die Intuitive Surgical-Aktie eingestellt und sechs weitere raten zum Kauf. Elf Experten befinden sich in einer neutralen Position und vergeben ein Halten-Rating während nur noch eine Stimme sich gegen den Kauf entscheidet.

Das positive Bild wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt. Dies lag bisher auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”.