Intuitive Surgical: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 288,67 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical wird derzeit nach Meinung von Analysten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 288,67 EUR und somit um -0,84% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 12.06.2023 mit einer Entwicklung von 0,00%

• Guru-Rating erhöht sich auf 3,88

• Kaufempfehlungen von insgesamt 15 Analysten

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie keine nennenswerte positive Entwicklung erzielen und verlor in dieser Zeit -0,93%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist daher eher neutral.

Dennoch zeigen sich die Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein großes Potenzial für Investoren bei einem Anstieg auf das genannte Kursziel. Insgesamt empfehlen 15 Analysten den Kauf der Aktien und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Damit liegt der Anteil an Optimisten bei +57,69%. Auch der bewährte...