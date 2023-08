Intuitive Surgical: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 340,39 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical scheint nach Analystenmeinungen derzeit unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 340,39 EUR und somit um +22,91% über dem aktuellen Kurs.

• Intuitive Surgical steigt am 28.08.2023 um +0,61%

• Mittelfristiges Kurspotenzial von +22,91%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,93

Mit einem positiven Trend an den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie von Intuitive Surgical gestern ein Plus von +0,61% verzeichnen. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Entwicklung von +4,25%. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Durchschnitt der Bankanalysten bei 340,39 EUR mit einem möglichen Potenzial in Höhe von +22,91%. Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen raten dabei bereits jetzt schon 17 zum Kauf oder...