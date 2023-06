Intuitive Surgical: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 288,20 EUR

Die Aktie von Intuitive Surgical wird nach Meinung der Analysten am Markt aktuell nicht korrekt eingeschätzt. Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens lautet auf 288,20 EUR mit einem Abschlag von -0,83% zum aktuellen Kurs.

• Am 02.06.2023 verzeichnete Intuitive Surgical ein Plus von +0,71%

• Guru-Rating liegt nun bei 3,88 nach zuvor ebenfalls 3,88

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +57,69%

Mit einem Anstieg um +0,71% an den Finanzmärkten gestern und einer Summe aus fünf Handelstagen in Folge mit einem Zuwachs von insgesamt +1,90%, zeigt sich der Markt in relativ positiver Stimmung.

Das mittelfristige Ziel für die Aktienbewertung von Intuitive Surgical liegt momentan bei dem Wert von 288,20 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten gibt hierbei eine Renditeerwartung in Höhe eines Minus’ (-) von...