Intuitive Surgical: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 288,20 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Intuitive Surgical-Aktie mit einem Plus von +0,54% an Wert zulegen. Insgesamt legte sie in den letzten fünf Handelstagen um +1,73% zu. Das lässt den Markt optimistisch stimmen.

Dennoch sehen Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft und schätzen ihr mittelfristiges Kursziel auf 288,20 EUR – eine Abweichung von -0,65% gegenüber dem aktuellen Kurs. Während einige Experten die optimistische Einschätzung teilen, sind andere vorsichtiger.

So empfehlen aktuell neun Analysten einen Kauf der Aktie und sechs weitere bewerten sie als stark kaufenswert. Zehn Experten halten sich hingegen neutral dazu und nur ein einziger rät zum Verkauf. Somit sind insgesamt +57,69% aller Analysteneinschätzungen positiv.

Abgerundet wird diese Einschätzung durch das Guru-Rating von...