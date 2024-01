Intuitive Surgical Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Intuitive Surgical als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Intuitive Surgical-Aktie ergibt sich ein Wert von 83,26 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 43,05 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Analysten bewerten die Intuitive Surgical-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 16 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Intuitive Surgical vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (329,17 USD) ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 1,82 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Intuitive Surgical somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche konnte Intuitive Surgical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,33 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +12,73 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 16,6 Prozent stiegen. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 11,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Intuitive Surgical um 17,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Intuitive Surgical ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Intuitive Surgical im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 89,1 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.