Intuitive Surgical Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Intuitive Surgical wird der 7-Tage-RSI derzeit mit 22,47 Punkten bewertet, was zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 20,92 Punkten im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Intuitive Surgical-Aktie insgesamt positiv. Von 17 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 17 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Kurzfristig gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für die Aktie liegt bei 328,68 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,34 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 296,26 USD für die Intuitive Surgical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 324,35 USD, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Intuitive Surgical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,9 Prozent, während durchschnittliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche um -18,38 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +24,28 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite jedoch um 8,42 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.