Intuitive Surgical Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Intuitive Surgical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,33 Prozent erzielt, was 9,09 Prozent über dem Durchschnitt (20,24 Prozent) des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 36,46 Prozent, wobei Intuitive Surgical aktuell 7,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei Intuitive Surgical aktuell bei 27,08 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 28,68 an, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen rund um Intuitive Surgical auf Plattformen der sozialen Medien geben gemischte Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Während positive Themen überwiegen, wurden in den vergangenen Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral" Aktie.

In der technischen Analyse ist die Intuitive Surgical mit einem aktuellen Kurs von 364,45 USD inzwischen +17,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +19,89 Prozent. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.