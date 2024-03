Intuitive Surgical Aktie: Eine Überraschung für die Anleger!

Die Aktie von Intuitive Surgical wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf -16,93% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 04.03.2024 verzeichnete Intuitive Surgical einen Kursanstieg um +0,68%. Das aktuelle Kursziel des Unternehmens liegt bei 306,80 EUR, und das Guru-Rating beträgt nun 4,07 nach 4,07.

Marktstimmung und Analystenbewertungen

Die vergangenen fünf Handelstage haben zu einer Gesamtsteigerung von +3,66% geführt, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hindeutet. Die Analysten sind ebenfalls positiv gestimmt, und das durchschnittliche mittelfristige Kursziel wird bei 306,80 EUR gesehen. Dies würde Investoren ein Potenzial von -16,93% bieten.

Analystenmeinungen

Die Analysten sind in ihrer Einschätzung gespalten. Von 30 Analysten sehen 14 die Aktie als starken Kauf, während 6 weitere sie als Kauf einstufen. 9 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, und 1 Experte ist der Ansicht, dass sie verkauft werden sollte. Insgesamt sind also rund 66,67% der Analysten noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Intuitive Surgical.

Fazit

Die Mehrheit der Analysten und die positive Marktentwicklung deuten darauf hin, dass die Aktie von Intuitive Surgical weiterhin Potenzial für Investoren bietet. Auch das “Guru-Rating” zeigt einen positiven Trend, was zusätzliches Vertrauen in die Entwicklung des Unternehmens signalisiert.

