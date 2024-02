Intuitive Machines-Aktie: Take me to the moon!

Die Intuitive Machines-Aktie (WKN: A3D5BY) schoss am Freitag um fast +16% in den Himmel. Noch beeindruckender ist die Entwicklung der Raumfahrtaktie in jüngster Vergangenheit. In den letzten vier Wochen legte das Papier um unfassbare +250% zu. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk von Intuitive Machines?