Intuitive Investments Plc Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten zwei Wochen wurde Intuitive Investments hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch die Diskussionen der vergangenen Tage drehen sich überwiegend um positive Themen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Intuitive Investments-Aktie ebenfalls gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,49 GBP, während der aktuelle Kurs bei 10 GBP liegt, was einer Abweichung von +1940,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,71 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +484,8 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation und wird daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält Intuitive Investments daher gemischte Bewertungen, mit einer positiven Anleger-Stimmung und guten charttechnischen Bewertungen, jedoch einer neutralen Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität und des RSI.