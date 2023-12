Intuitive Investments Plc Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Intuitive Investments-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,52 GBP verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 13,75 GBP lag, was einer Abweichung von +82,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,71 GBP unter dem letzten Schlusskurs (+17,42 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Intuitive Investments-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die jüngsten Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Anleger-Sentiment gegenüber der Intuitive Investments-Aktie, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Mehrheit der Diskussionen konzentrierte sich jedoch auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes und der Diskussionsstärke in Bezug auf Intuitive Investments in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intuitive Investments-Aktie liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Intuitive Investments-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die verschiedenen Analysekategorien.