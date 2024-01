Intuitive Investments Plc Aktie: Was ist jetzt angebracht?

In den letzten Wochen gab es bei Intuitive Investments keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder eine überwiegend positive noch eine überwiegend negative Tendenz waren in den Diskussionen in sozialen Medien zu erkennen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine auffälligen Unterschiede, sodass auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte in den letzten Tagen überwiegend positive Reaktionen der Marktteilnehmer bezüglich Intuitive Investments. Es wurden keine negativen Beiträge verzeichnet, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Intuitive Investments daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Intuitive Investments-Aktie liegt bei 100, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Daher wird diese Kennzahl als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage (32) weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit an, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Intuitive Investments.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Intuitive Investments-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Zusammenfassend erhält Intuitive Investments gemäß der verschiedenen Analysen ein gemischtes Stimmungsbild, wobei die Anlegerstimmung als positiv und die technische Analyse als gut bewertet werden. Allerdings weist der RSI auf eine Überkauftheit hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.