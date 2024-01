Intuitive Investments Plc Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Investoren: Die Diskussionen rund um Intuitive Investments in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Intuitive Investments bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Wir haben für die Bewertung sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Intuitive Investments zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Relative Strength Index: Zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den bekannten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Intuitive Investments liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Technische Analyse: Intuitive Investments liegt mit einem Kurs von 13,75 GBP inzwischen +7,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +74,05 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.