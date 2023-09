Intuit: Das wahre Kursziel liegt bei 477,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Der gestrige Handelstag brachte Intuit eine positive Kursentwicklung von +0,79% und in den letzten fünf Tagen kumulativ ein Plus von +0,72%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist daher neutral.

Analysten sehen die Aktie von Intuit als unterbewertet an und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 477,39 EUR mit einer möglichen Rendite von -1,55%.

15 Analysten sind der Meinung, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Weitere acht Experten teilen diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch. Sechs weitere haben ihre Position neutral gehalten.

Das “Guru-Rating” befindet sich auf einem konstant hohen Niveau bei 4,31 nach 4,31.

Fazit: Eine Mehrheit der Analysten zeigt sich weiterhin optimistisch gegenüber Intuit mit einer positiven Bewertung in Höhe von rund +79.31%.