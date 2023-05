Intuit: Das wahre Kursziel bei 452,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit ist nach Meinung der Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet Intuit Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +14,70%. Die Stimmung der Marktteilnehmer bleibt trotz einer neutralen Kursentwicklung optimistisch.

• Am 12.05.2023 stieg die Aktie um +0,64%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 452,00 EUR

• Von insgesamt 16 Analysten raten 80% zum Kauf (8) oder Halten (5)

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,30

Gestern verzeichnete die Aktie von Intuit eine positive Entwicklung am Finanzmarkt und legte um +0,64% zu. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei +0,17%, was auf eine relativ neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Intuit laut Durchschnittswert der Bankanalysten 452,00...