Intuit: Ein mittelfristiges Kursziel von 476,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie des US-amerikanischen Softwareunternehmens Intuit wird laut Bankanalysten aktuell unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 476,68 EUR und somit um -1,30% höher als der derzeitige Preis.

• Am 29.09.2023 fiel der Intuit-Kurs um -0,25%

• Guru-Rating beträgt nun 4,31

• +79,31% der Analysten sind weiterhin optimistisch gestimmt

Obwohl sich die letzten fünf Handelstage insgesamt mit einem leichten Anstieg von +0,52% neutral verhielten und auch am 29. September ein Rückgang von -0,25% zu verzeichnen war, sehen eine große Zahl an Fachleuten die Aktie als stark kaufenswert an.

15 Analysten sprechen sogar ausdrücklich eine Kaufempfehlung aus und weitere acht sind ebenfalls sehr optimistisch eingestellt. Lediglich sechs Experten bewerten sie vorsichtiger mit “halten”.

Das Guru-Rating ist...