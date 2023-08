Intuit: Wie hoch ist das Kursziel?

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Aktuell wird die Intuit Aktie von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei 456,17 EUR und somit um +0,94% über dem aktuellen Preis.

• Am 03.08.2023 fiel der Preis der Intuit Aktie um -0,01%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +0,94%

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,31

Gestern sank die Intuit Aktie am Markt um -0,01%. In den letzten fünf Tagen hat sich eine Abwärtsentwicklung von -2,70% ergeben – was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die Bankanalysten sehen jedoch ein mittelfristiges Potenzial in der Aktie und schätzen das Ziel auf 456,17 EUR mit einem möglichen Gewinn von +0,94%. Die Meinungen sind geteilt: Während einige Experten die positive Einschätzung teilen (79%), bewerten andere sie neutral oder sogar negativ.

15 Analysten empfehlen einen Kauf; acht weitere sprechen zumindest...