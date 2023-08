Intuit Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzsprung von 437% und starke Gewinnprognosen treiben Aktienkurs an

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

In knapp zwei Wochen wird das amerikanische Unternehmen Intuit mit Sitz in Mountain View seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Zahlen und Analysten sagen einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal voraus. Nach einem Umsatz von 2,19 Milliarden Euro im vierten Quartal 2022 wird nun ein Sprung auf 11,77 Milliarden Euro erwartet, was einem Plus von 437,46 Prozent entspricht. Auch der Verlust soll sich deutlich reduzieren und voraussichtlich um 1,07 Tausend Prozent auf -4,33 Millionen Euro fallen.

Die Prognosen für das kommende Jahr sind ebenfalls positiv. Die Analysten erwarten einen Umsatzanstieg von weiteren 437,46 Prozent auf 24,45 Milliarden Euro sowie einen Gewinnzuwachs von 1,07 Tausend Prozent auf denselben Betrag. Der Gewinn pro Aktie soll sich dabei von...