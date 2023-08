Intuit: Potenzielles Kursziel bei 456,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Intuit eine negative Performance von -0,88%. In den letzten fünf Tagen lag das Wachstum jedoch bei +0,55%, was auf einen neutralen Markt hinweist. Die Analyse der Bankexperten zeigt jedoch ein anderes Bild.

Das mittelfristige Kursziel für Intuit liegt bei 456,17 EUR und könnte somit eine Rendite in Höhe von +0,38% generieren. Diese Vorhersage teilen allerdings nicht alle Analysten gleichermaßen.

15 Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 8 bewerten sie positiv mit “Kauf”. Lediglich 6 Analysten geben das Rating “halten” ab. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,31.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es laut Experteneinschätzung ein Potential zum Anstieg des Aktienkurses gibt.