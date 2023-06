Intuit: Potenzial von +8,41% laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von +0,13%. Die Performance der vergangenen fünf Handelstage zeigt jedoch einen Rückgang um -0,40%. Dennoch halten die Bankanalysten mittelfristig an einem Kursziel in Höhe von 450,70 EUR fest. Damit eröffnet sich Investoren ein Potential in Höhe von +8,41%.

Aktuell empfehlen 16 Analysten den Kauf der Aktie und weitere acht Experten bewerten sie als “Kauf”. Fünf Bewertungen lauten auf “halten” und eine auf “Verkauf”. Insgesamt stimmen somit über 80% der Analysten für einen Kauf.

Als Trend-Indikator dient das Guru-Rating mit einer Konstanz bei 4,30 Punkten.