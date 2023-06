Intuit: Potenzial für weiteres Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit hat in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +0,54% verzeichnet und am gestrigen Tag um weitere +2,97% zugelegt. Die Analysten sind sich einig – die Aktie ist unterbewertet.

• Am 31.05.2023 prognostizieren Experten eine Kursentwicklung von +2,97%

• Das aktuelle Kursziel von Intuit liegt bei 455,79 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil mit einem Wert von 4,30

Im Durchschnitt rechnen Bankanalysten mit einem mittelfristigen Kursziel für die Aktie von Intuit in Höhe von 455,79 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergibt sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +17%. Von insgesamt 30 Bewertungen ist der Großteil optimistisch eingestellt – so stuften beispielsweise 16 Analysten die Aktie als stark kaufenswert ein.

Auch das “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzung durch einen stabil...