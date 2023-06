Intuit: Mittelfristiges Kursziel von 449,13 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit verzeichnete am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +0,41%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Rückgang um -0,51%, was auf eine aktuell neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Analysten sind überzeugt davon, dass die Aktie nicht angemessen bewertet ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei 449,13 EUR. Wenn dies zutrifft, könnte sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +8,08% ergeben. Dieser Einschätzung stimmen derzeit 16 Analysten zu und bezeichnen die Aktie als starken Kauf. Acht weitere Experten halten ebenfalls einen Kauf der Aktien für sinnvoll.

Insgesamt wurden fünf Bewertungen mit “Halten” versehen während nur einer der Meinung war zu verkaufen. Die positiven Stimmen machen somit etwa 80% aus.

Das Guru-Rating blieb stabil bei...