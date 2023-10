Intuit: Das Kursziel von 478,35 EUR ist in Reichweite

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit hat gestern am Finanzmarkt eine leichte Steigerung von +0,14% verzeichnet. In der vergangenen Handelswoche ergab sich jedoch insgesamt ein leichter Rückgang um -0,15%, was auf eine momentan neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Allerdings sind die Bankanalysten nach wie vor optimistisch und sehen das mittelfristige Kursziel bei 478,35 EUR – aktuell ein Potenzial für Investoren mit einem Risiko von -2,46%. Von den insgesamt 29 Analysten empfehlen 23 die Aktie als “stark kaufen” oder “kaufen”, während sechs Experten eine “Halten”-Bewertung abgeben. Dadurch liegt der Anteil der bullishen Analysten bei +79,31%.

Das Guru-Rating wurde kürzlich bestätigt und beträgt nun ebenfalls 4,31 Punkte. Die Aktienanalyse zeigt somit weiterhin vielversprechende Tendenzen für Intuit.

