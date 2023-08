Intuit: Kursziel von 456,17 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit ist nach Ansicht der Experten nicht korrekt bewertet. Das aktuelle Kursziel liegt bei 456,17 EUR und somit -2,32% unter dem gegenwärtigen Kurs.

• Am 1. August 2023 erhöhte sich die Aktie um +0,58%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,31

Am gestrigen Tag verbuchte Intuit an der Börse eine Steigerung von +0,58%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie insgesamt um +3,58%, was ein relativ optimistisches Bild zeichnet.

Obwohl einige Experten diesen Trend nicht erwarteten, sind sie dennoch weiterhin positiv gestimmt und geben ein mittelfristiges Kursziel von 456,17 EUR an. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren eine Rendite in Höhe von -2.32% erwarten.

Derzeit empfehlen etwa 79,31% der Analysten einen Kauf der Aktie; acht weitere sehen die Intuit-Aktien als “Kauf” an.

Allerdings haben sechs...