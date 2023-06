Intuit: Kursziel von 455,05 EUR - Potenzial von +13,37%

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie des Finanzsoftware-Unternehmens Intuit zeigt sich aktuell unterbewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +13,37%. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beläuft sich auf 455,05 EUR.

• Am 09.06.2023 stieg die Intuit-Aktie um +1,93%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,30

Gestern konnte eine positive Kursentwicklung von +1,93% verzeichnet werden. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch insgesamt ein negativer Trend mit einem Rückgang um -2,55%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind die meisten Analysten optimistisch gestimmt. Von insgesamt 16 Experten wird die Intuit-Aktie als starker Kauf empfohlen und weitere acht sehen sie zumindest als kaufenswert an. Fünf Analysten bewerten das Papier neutral mit “halten”. Lediglich einer...