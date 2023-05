Intuit: Kursziel von 454,57 EUR birgt Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Intuit derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 454,57 EUR und bietet Investoren ein Potential von +16,53%. Die gestrige Entwicklung an der Börse verzeichnete eine Steigerung von +1,29%, was in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang um -7,86% ausmacht.

Die Experteneinschätzung ist größtenteils positiv. 16 Analysten empfehlen einen Kauf und weitere acht bezeichnen die Intuit-Aktie als “Kauf”. Nur ein Experte rät zum Verkauf. Insgesamt sind somit etwa +80% der Meinung ihrer Kollegen zumindest optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” gibt mit einem Wert von 4,30 weiterhin gute Aussichten für das Unternehmen.

• Am 26.05.2023 stieg Intuits Aktienkurs um +1,29%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 454,57 EUR

• Guru-Rating zeigt sich...