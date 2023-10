Intuit: Auf dem Weg zur Wertsteigerung – Kursziel bei 478,35 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit scheint momentan unterbewertet zu sein, so die Meinung der Analysten. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird auf 478,35 EUR geschätzt und liegt somit um -2,15% über dem aktuellen Kurs.

• Am 06.10.2023 verzeichnete Intuit eine Kursentwicklung von -0,18%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 478,35 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert beläuft sich auf 4,31 nach vorherigen ebenfalls 4,31

Der gestrige Handelstag brachte für Intuit ein Minus von -0,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen notierte die Aktie insgesamt bei einem Verlust von -0,46%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind einige Bankanalysten optimistischer eingestellt als andere. Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Potential für die Aktie mit einem Anstieg zum genannten Zielkurs ein. Es...