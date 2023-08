Intuit: Analysten sprechen von unentdecktem Wertpotential - Kursziel 463,37 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Obwohl Intuit gestern eine negative Kursentwicklung von -0,58% verzeichnete und damit in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von -2,06% hinnehmen musste, sind Experten der Meinung, dass das Unternehmen momentan unterbewertet sei.

• Am 22.08.2023 mit einem Abschwung von -0,58%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 463,37 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,31

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 463,37 EUR. Sollten sie Recht behalten und es kommt zu einer positiven Entwicklung am Markt würde dies ein Kurspotenzial in Höhe von +3,89% ergeben. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in jüngster Zeit.

Aktuell empfehlen jedoch immer noch insgesamt 23 Analysten den Kauf der Aktie oder halten sie zumindest weiterhin als stark...