Intuit: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 459,18 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von -0,74% an der Börse hat Intuit in eine negative Handelswoche geschickt. In den letzten fünf Tagen fiel der Aktienkurs um insgesamt -1,48%. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie momentan unterbewertet und hat mittelfristig ein Kursziel von 459,18 EUR.

• Intuit am 11.08.2023 mit -0,74%

• Mittelfristiges Kursziel bei 459,18 EUR

• Optimistische Einschätzung durch +79,31% der Analysten

15 Analysten empfehlen einen Kauf und weitere acht bewerten die Aktie als “Kauf”. Nur sechs Experten halten sich neutral. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,31.

Derzeit bietet Intuit Investoren somit ein Potenzial von +0,99%, sollten sich die Meinungen der Bankanalysten bewahrheiten. Trotz des schwachen Trends sind fast vier Fünftel aller Analysten (+79,31%) optimistisch gestimmt über diese positive...