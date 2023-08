Intuit: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit hat in den vergangenen fünf Handelstagen -2,27% verloren und am gestrigen Tag einen Rückgang von -1,86% hinnehmen müssen. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie derzeit unterbewertet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 463,17 EUR, was ein Potenzial von +3,67% bedeutet. Von insgesamt 29 Analysten empfehlen 15 die Aktie als starken Kauf und weitere acht als Kauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,31 unverändert positiv. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt somit +79,31%.