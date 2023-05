Intuit: Analysten sehen +9,97% Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie von Intuit hat sich am gestrigen Tag mit -0,36% eher seitwärts bewegt. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +4,65% erzielt werden. Die Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie noch nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 453,91 EUR und damit um +9,97% über dem aktuellen Kurs.

• Am 19.05.2023 lag das Minus bei -0,36%

• Mittelfristiges Kursziel von Intuit: 453,91 EUR

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 4,30

Aktuell empfehlen 16 Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und weitere acht als Kauf. Fünf Experten halten eine neutrale Positionierung für angebracht und nur einer rät zum Verkauf der Papiere.

Das positive Urteil wird durch das “Guru-Rating” bestätigt – dies blieb unverändert auf hohem Niveau liegen (“Guru-Rating ALT”). Insgesamt herrscht also eine...