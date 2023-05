Intuit: Analysten prognostizieren Kursziel von 455,79 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktie des Unternehmens Intuit wird aktuell von Experten als unterbewertet eingeschätzt. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 455,79 EUR, was einem Kurspotenzial von +17,40% entspricht.

• Am 31.05.2023 mit einer positiven Performance von +2,62%

• Guru-Rating bleibt bei 4,30

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +80,00%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Intuit einen Anstieg um +2,62%. Insgesamt ergibt sich dadurch in den letzten fünf Handelstagen eine leichte Steigerung um +0,19%. Die Stimmung am Markt ist neutral.

Aktuell empfehlen 16 Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und weitere acht Experten sehen ein positives Potenzial und setzen das Rating auf “Kauf”. Fünf Analysehäuser bewerten die Aktie neutral mit “halten”, während nur ein Experte zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...