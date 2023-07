Intuit: Analysten prognostizieren Kursanstieg von fast 6%

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Aktienanalyse der Bankexperten zeigt, dass Intuit momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 446,08 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +5,94%.

• Am 12.07.2023 stieg die Intuit-Aktie um +0,04%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt fast 6%

• Von insgesamt 30 Analysen raten überwiegend zum Kauf (80%)

Am vergangenen Handelstag legte die Intuit-Aktie um +0,04% zu und verzeichnete in den letzten fünf Tagen eine positive Entwicklung von +2,74%. Ein klares Signal für Optimismus am Markt.

16 Analysten kategorisieren Intuit als starken Kauf und acht weitere Experten bewerten die Aktie positiv mit “Kauf”. Fünf weitere Analysteneinschätzungen fallen neutral aus mit einem Rating “halten”. Lediglich einer der befragten Bankexperten rät zum Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating bestätigt ebenfalls das...