Intuit: Analyse zeigt wahres Kursziel von 470,23 EUR

Die Aktie des Finanzunternehmens Intuit hat gestern am Markt um +0,67% zugelegt. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Anstieg insgesamt +0,37%, was eine eher neutrale Markteinstellung signalisiert. Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist.

• Am 15.09.2023 stieg Intuits Aktienkurs um +0,67%

• Das mittelfristige Kursziel von Intuit beträgt 470,23 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating liegt bei 4,31

Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten Monate beläuft sich auf 470,23 EUR und würde damit Investoren ein Potenzial von -8,80% eröffnen – sofern sie das Vertrauen in diese Einschätzung teilen würden. Diese Ansicht teilen jedoch nicht alle Analysten angesichts des neutralen Trends.

Von den insgesamt 29 Experteneinschätzungen zu diesem Thema bewerten aktuell lediglich sechs Experten das...