Intuit: Aktuelle Kursprognosen der Analysten

Die jüngsten Entwicklungen der Intuit-Aktie am Finanzmarkt geben Anlass zur Sorge. Gestern fiel der Kurs um -2,36% und summierte sich damit auf eine Gesamtentwicklung von -2,65% in den letzten fünf Handelstagen. Die Experten sind jedoch optimistisch und halten das wahre Kursziel von Intuit bei 470,23 EUR – was einer Abweichung von lediglich -5,97% vom aktuellen Kurs entspricht.

• Am 19.09.2023 fiel der Intuit-Kurs um -2,36%

• Das aktuelle Kursziel für die Aktie liegt bei 470,23 EUR

• Das Guru-Rating für Intuit beträgt nun 4,31 nach zuvor ebenfalls 4,31

15 Bankanalysten bewerten die Aktie als starken Kauf und acht weitere als “Kauf”. Sechs Experten empfehlen dagegen ein “Halten”. Insgesamt zeigt sich jedoch eine positive Stimmung unter den Analysten mit einem Anteil von +79,31%.

Trotz des schwachen Trends in den letzten...